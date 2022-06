El padre de Jésica Cirio salió a defenderla con todo tras los polémicos dichos de Sabrina Carballo: "Me pareció una locura"

Sin pasar por alto las fuertes declaraciones que lanzó Sabrina Carballo sobre Jésica Cirio tras quedar eliminada de El Hotel de los Famosos, Horacio saltó en defensa de su hija pese a estar distanciados desde hace varios años.

“Me enteré (de lo que dijo Sabrina) mirando en Internet y Facebook. Me pareció una locura, realmente no la conozco a esta chica. Mi señora me comentaba que la vio en programas”, comenzó diciendo Horacio Cirio para una nota que le dio a Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Me pareció patético, pero no raro porque siempre mi hija está en lo que es la farándula de todas las chicas. Cuando estaba ella, ya estaba entre todas las modelos con Leandro Rud. Se hablaba que había un móvil, y no me sorprende que hablen”, agregó.

Luego, apuntó contra la actriz sin filtro: “Calculo que se va a comer sus palabras, que de alguna manera se va a tratar. No sé si la llamaron de algún canal o algo. Esto es algo que así gratis no se puede salir a hablar. Si no tenés ningún tipo de fundamento, no podés salir a hablar cualquier tipo de boludez y que no pase nada”.

“Una cosa es hablar y otra demostrarlo. Si se hace público que se abstenga a las consecuencias. Que una mujer está hablando así de otra en estos momentos con tanta defensa a lo que es el género”, continuó.

Y cerró, firme con su postura: “Estoy distanciado desde hace años (con Jésica) por cuestiones que no se entienden. Esta persona que habló lo va a tener que sostener. Pienso que ella está con su abogado haciendo la demanda, pero el tiempo dirá cuáles son los fundamentos”.