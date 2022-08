El padre de Camila Homs contó que encaró a Rodrigo de Paul por el rumor de romance con China Suárez: "Me juró que era mentira"

Horacio Homs, padre Camila Homs, rompió el silencio sobre la mediática separación que tuvo su hija de Rodrigo de Paul. El hombre tuvo una conversación telefónica con Intrusos donde recordó el primer rumor que apareció, previo a Tini Stoessel, sobre la supuesta relación que habría tenido el futbolista con la China Suárez.

“Me sorprendió muchísimo. Me llamó una amiga y me dice ‘che, ¿es verdad que Rodri está con la China?’. ‘Qué se yo, no sé nada’, le dije”, aseguró, cuando Florencia de la Ve en el ciclo le preguntó cómo había tomado cuando se enteró que su hija había terminado el con jugador.

“Ahí empezaron todos los rumores, pero no. De sorprenderme, no me sorprendió”, señaló.

"Hablé automáticamente con Rodrigo. Le digo ‘che, bolud…’ y me dice ‘no, gordo, te juro que es mentira’". G-plus

EL PADRE DE CAMILA HOMS CONTÓ SU CHARLA CON RODRIGO DE PAUL POR LOS RUMORES CON LA CHINA SUÁREZ

El primer rumor sobre el futbolista de la Selección con la ex de Benjamín Vicuña fue en octubre del año pasado y en el ciclo recordó cómo encaró a su yerno, antes de que el mismo salga a desmentirlo en los medios.

Más sobre este tema El papá de Camila Homs habló sin filtros de Rodrigo de Paul y lanzó un exabrupto

“Yo hablé automáticamente con Rodrigo. Le digo ‘che, bolud…’ y me dice ‘no, gordo, te juro que es mentira’”, recordó sobre la charla que mantuvieron por la picantísima versión.

Más sobre este tema Explosiva información de Rodrigo de Paul y China Suárez: se habrían encontrado en Madrid

“Rodrigo me dice ‘gordo’. ‘Nada que ver’, me dijo y yo se lo creí. Y se lo sigo creyendo que con la China no pasó nada”, concluyó.