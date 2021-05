Pachu Peña lamentó la ausencia de Marcela Feudale en ShowMatch: "Es la voz del programa, no hay otra"

Llegó el gran día y hoy, finalmente, ShowMatch vuelve a la pantalla de eltrece. Sin embargo, una histórica integrante del programa no acompañará a Marcelo Tinelli en esta nueva etapa. Hace algunos días, se supo que Marcela Feudale había dado un paso al costado por el temor a ir a trabajar en plena pandemia.

Tras confirmar que por ahora Marcela no será parte del ciclo, Martín Salwe se mostró muy emocionado por haber sido convocado para reemplazarla. Sin embargo, Pachu Peña hizo hincapié en que sin la histórica locutora el programa no será el mismo.

"La quiero mucho a Marcela, la adoro, y sé que es una cuestión de cuidados y es re entendible... A mí me dan ganas de abrazarla aunque no se pueda... No hay otra que pueda ser la voz de ShowMatch, no hay cambio", comentó en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Antes de cerrar, el humorista remarcó que cree que en algún momento Marcela, quien fue la voz del programa durante 27 años, regresará. "Igual, creo que en algún momento va a volver. Va a haber muchos protocolos, nos van a cuidar mucho, pero entiendo que va a haber mucha gente y que a ella le puede dar miedo por su mamá que es grande", cerró, empático.