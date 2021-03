Pachu Peña hizo llorar de risa a Andrea Politti con el “bebé” de Lady Di: “Creció en la semana que no vine”

Este lunes Pachu Peña regresó a Corte y Confección Famosos tras su efímera eliminación y lo hizo a pura risa ya que lo hizo con un diseño vintage que contó con un detalle fiel al estilo bizarro que supo cultivar durante todo este tiempo. Y es que el humorista decidió copiar la ropa que utilizó Lady Di tras dar a luz al príncipe Harry, pero con la particularidad de que la modelo cargaba un “bebé” de un metro y medio que hizo llorar de risa a Andrea Politti.

“Yo les aviso que no voy a poder. ¿Querés tenerlo vos, Pachu”, dijo Andrea Politti, limpiándose las lágrimas de la risa que le ocasionó semejante visión.

“Si, creo que me corresponde. Creció la criatura en la criatura en la semana en que no vine. Me tocó Lady Di en el nacimiento de Henry… o Harry a la salida del hospital St. Mary de Londres. Copiamos el sacón con estas pinzas, debajo un vestido camisero, muy sencillo…”, dijo Pachu, conteniendo lo más posible la risa, aunque las carcajadas de Politti (y del resto de los presentes) resonaban de fondo.

“¿Por qué era tan grande el niño?”, preguntó la conductora. “Porque quería que esté también presente la criatura… que creció, que pegó el estirón. ¡Volví con todo!”, aseguró Pachu.

“Me gusta: volvió con el niño crecido. Muy bien. Bueno, no sé qué te espera”, razonó la conductora que después de la devolución del jurado dijo: “Yo me imagino a Pachu en el colegio, realmente en este momento”. “Así me fue”, concluyó el participante, con su habitual humor.