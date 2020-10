Pablo Muney se separó de Tamara Bella a menos de un mes de haber blanqueado y mostró los chats de la discordia

Hace menos de un mes el panelista de Pampita, Pablo Muney confesó en el ciclo que había empezado un romance con la modelo Tamara Bella, quien se hizo conocida como novia de Matías Alé en 2017. “Estamos en pareja, ya empezando a noviar. Tampoco hicimos una presentación oficial con todos. A mis hijas les dije ‘chicas, papá está enamorado’”, había contado, peeero el amor no fue más fuerte.

El panelista contó en Pampita online que rompiero y el final fue porque “no escuchó mis audios y yo no leí sus mensajes”. “Pero ese es un error de comunicación, no es tan grave”, intentó la animadora darle esperanzas de reconciliación, pero él no se mostró muy seguro.

Pablo leyó la conversación que entibió todo. “Ella me pone ‘ayer te escribí para hacerte un par de consultas’ y yo le respondí cinco horas después como para… Y después me escribió ‘hola, ¿que tal?’, se lo respondí y volvió a contestarme al otro día”, contó.

“Los dos queremos marcar una distancia de que algo nos molestó”, explicó él, haciendo que Pampita reaccione con todo. “Ah, pero esa relación así empieza en el fondo”, se quejó. “Yo ya siento que es mi amiga”, concluyó Pablo Muney, sobre su breve noviazgo con Tamara Bella.