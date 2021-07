Pablo Echarri reveló que le gustaría postularse como intendente: "Ahí podría darle rienda suelta al político que hay en mí"

Siempre muy atento a lo que sucede en la política y dispuesto a cruzarse con quienes lo critican por su perspectiva, Pablo Echarri contó que le encantaría incursionar formalmente en esa esfera y explicó por qué.

"Es algo que está dentro mío, ya los 14 años de Sagai han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Es decir, utilizar la herramienta política para cambiar la realidad porque lo que hacemos con mis compañeros de Sagai es cambiar la calidad de vida del colectivo", afirmó en diálogo con el programa radial Subí, después te explico.

Entonces, reveló qué puesto le gustaría ocupar. "No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, con ser diputado. Prefiero lo ejecutivo porque los años de Sagai me dieron mucha experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia, me parece que en un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que hay en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas", sumó con entusiasmo.

Sin embargo, antes de animarse a incursionar en política quiere dedicarse por un tiempo únicamente a que su productora crezca. "Lo que pasa es que tengo algunos deseos previos a eso, acabo de montar mi productora, Alternativa, con un lugar físico para que funcione. Tengo la intención de generar ese espacio de creación como lo hice con El Árbol", sentenció.

¿Se le dará?