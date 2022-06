Pablito Ruiz apuntó contra Jorge Rial por la difusión de una foto suya: "Se armó un escándalo"

Reflexivo, Pablito Ruiz rememoró sus primeros pasos como cantante. Y al recordar un episodio que lo angustió mucho, se lo adjudicó a Jorge Rial.

El artista reveló que el conductor había difundido una foto suya disfrazado de mujer en una fiesta de Halloween que prestó a confusión. Y acto seguido tuvo que enfrentar un tremendo escándalo.

"Siempre mi nombre estuvo relacionado con algún que otro escándalo, sobre todo relacionado a mi sexualidad y después la supuesta foto transformista que tanto revuelo generó. Creo que fue Jorge Rial quien dijo acá prácticamente que ya era travesti; una locura", contó Pablito en diálogo con Pronto.

CÓMO FUE LA VIRALIZACIÓN DE LA FOTO DE PABLITO RUIZ QUE AFECTÓ AL CANTANTE

"Estaba en México en una fiesta de Halloween y con todos mis amigos gays nos disfrazamos de mujer. Fue una fiesta muy popular, a la que fue mucha gente y ahí me vieron disfrazado de mujer; me sacaron una foto, llegó a la prensa y dijeron de todo de mí", sumó el cantante, haciendo memoria.

"Se armó un escándalo y yo estaba pasando un momento terrible con mi manager y mi discográfica, que me tenían congelado y no me dejaban hacer nada porque ellos hacían negociados con mi nombre todavía y me estafaban", cerró el artista, recordando el momento.