Oriana Sabatini reveló la reacción de Cathy Fulop, tras interrumpirle un momento de pasión con Ova: "Me dice 'ladilla, ¿qué quieres?'"

De visita en la Argentina junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini regresó a su casa familiar para disfrutar del amor de su familia, Catherine Fulop, Ova y Tiziana Sabatini, tras un largo período residiendo en Italia.

Actualmente, la actriz y cantante vive en ambos países, pero por la pandemia y la carrera futbolística de Dybala pasa más tiempo fuera de su país natal.

Disfrutando del reencuentro con sus seres queridos, Oriana visitó Los Mammones y no dudó en mandar al frente a su mamá, a quien el fin de semana pasado interrumpió mientras tenía un momento de intimidad con Ova.

El puntapié de su relato fue una pregunta íntima que le hizo Jey Mammon, que dio paso a una desopilante anécdota:

Jey: ¿Hiciste la chanchada en un lugar público?

Silvina Escudero: -Están mirando los padres, no lo va a decir…

Oriana: -¡Pero, mi amor! Si te cuento lo que tuve que vivir este fin de semana…

"A la segunda, tercera vez, me llama mi mamá y me dice 'ladilla, ¿qué quieres?'. Y yo 'ah, los acabo de interrumpir en medio de... Tranqui, tranqui, no pasa nada, me quedo en el auto'". G-plus

Silvina: -Contalo, ¡ya!

Oriana: -Estaba llegando a mi casa, de trabajar, y me olvidé las llaves. Entonces, lo empiezo a llamar a mi papá, que siempre me atiende. Siempre, no importa la hora que sea. Y no atendía. Y yo dije '¡qué raro!'. Porque mi papá, durmiendo, durante el día, no. Eran las seis de la tarde. Lo llamo tres veces y la empiezo a llamar a mi mamá, y no me atiende tampoco. A la segunda, tercera vez, me llama mi mamá y me dice 'ladilla, ¿qué quieres?'. Y yo 'ah, los acabo de interrumpir en medio de... Tranqui, tranqui, no pasa nada, me quedo en el auto'.

Ladilla es una palabra frecuentemente usada en Venezuela, tierra de la que es oriunda Cathy Fulop, para calificar a una persona o cosa extremadamente fastidiosa.