El nuevo proyecto de Telefe que reúne a Julieta, Daniela, Nacho y la Tora de Gran Hermano

"Tenemos tanta buena onda y tanta química que va a ser muy divertido, como una charla con amigos”, contó Julieta Poggio a Georgina Barbarossa.

El proyecto incluye música, invitados y el feedback en vivo que caracteriza a las plataformas digitales. El debut será el 29 de mayo.

JULIETA POGGIO QUIERE CANTAR COMO LA JOAQUI

Julieta Poggio aseguró que no descarta la posibilidad de lanzarse como cantante. “En los Premios Gardel todo el mundo le preguntaba si va a sacar música”, dijo Flor Vigna.

Entonces, la exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló detalles: “Flor me está ayudando con eso, me está tentando mucho la idea, yo estudié canto, siempre hice comedia musical”.

“¿Qué tipo de música te gustaría hacer?”, le preguntaron y Juli respondió: “Me gusta la guaracha, me encanta, me la re sube, un tema de esos que me encanta es Mañosa, de La Joaqui. Igual vamos a ver”.