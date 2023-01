Nuevas filtraciones de los escandalosos chats entre Camila Homs y Rodrigo de Paul: "No vas a tener paz"

En medio del escándalo que protagonizan Camila Homs y Rodrigo de Paul, quienes tienen a sus hijos Francesca y Bautista, Mariana Brey dio a conocer más conversaciones polémicas que intercambio la expareja y que ya forma parte de una causa judicial.

“Camila le escribió a De Paul ‘merecés lo peor. No te pienso cruzar, así que no sé cómo vas a hacer para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca’”, comenzó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo.

“Quedate bien tranquilo. No as a tener paz. Estos chats están en la causa y no leemos todos porque, a mi juicio, no se pueden leer”, cerró Brey, dando a entender que existen más charlas con fuerte contenido verbal.

Más sobre este tema Así cambiaron Rodrigo De Paul y Camila Homs: las fotos del antes y después

LA FAMILIA DE TINI STOESSEL ESTARÍA FURIOSA CON CAMILA HOMS TRAS SU POLÉMICO VIDEO CONTRA LA CANTANTE

Lejos de que el video que mostró a Camila Homs arengando a un grupo de personas que estaban insultando a Tini Stoessel quedara en el pasado, la familia de la cantante habría reaccionado con mucha indignación.

Así lo dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Las palabras que me contaban fueron las siguientes… ‘vulgarmente desubicado’”, sostuvo, en referencia a la actitud que tuvo con Camila con la actual pareja de su ex, Rodrigo de Paul, en un boliche de Punta del Este.

“También me comentaron allegados a la familia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobre todo en medio del caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios”, agregó.

"LAS PALABRAS QUE ME CONTABAN FUERON LAS SIGUIENTES… 'VULGARMENTE DESUBICADO'". G-plus

Por último, Etchegoyen hizo hincapié en que la familia de Tini (que actualmente está viviendo una historia de amor con De Paul) estaría “incómoda” con el escándalo que se generó, lo que habría ocasionado una charla con De Paul ya que “”.