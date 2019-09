Nueva estrategia mediática de Pampita tras blanquear a su novio: "Veremos si funciona el sistema del silencio"

A principio de año, la relación de pareja de Pampita (41) y Pico Mónaco (34) llegó a su final, tras superar un breve impasse en 2018. Sin embargo, al corazón de la modelo nunca le faltó amor.

Pocos meses después de concluir su vínculo con el extenista, Carolina blanqueó sin rondes ante la prensa que estaba saliendo con Mariano Balcarce (32), joven empresario de bares con el que salió cinco mes.

"¿Todavía no son novios?", le preguntó Guatti y Carolina compartió su estrategia post blanqueo: "Busco nuevas fórmulas. Veremos si me funciona el sistema del silencio". G-plus

Otra vez bajo la lupa amorosa, el mes pasado Pampita fue fotografiada junto a Roberto García Moritán (42), un economista y empresario gastronómico, y lejos de negar una relación o decidir esconderse, la modelo contó que se estaban conociendo. "Estoy muy contenta, hay algo y veremos qué pasa", dijo en su programa Pampita Online, ante la versión que irrumpió en los medios de que ya no estaría soltera.

Apostando a García Moritán, un notero de Intrusos quiso saber un poco más de su naciente romance y Carolina terminó confesando su nueva fórmula para iniciar una pareja y ser cautelosa con la prensa.

"Por tu remera, (tiene la frase 'somebody to love), ya encontraste a 'alguien a quién amar', ¿no?", le preguntó Alejandro Guatti, logrando una huidiza respuesta de Pampita. "Yo estoy muy bien. Cuando les pueda decir algo lindo, se los voy a decir. Obvio".

Atento a sus cuidadas palabras, el cronista retrucó: "¿Todavía no son novios oficialmente o ya sí?". Fue ante esa puntual inquietud, que Carolina compartió con el público su nueva estrategia post blanqueo amoroso: "Busco nuevas fórmulas. He intentado de todo y ahora estoy en esta, veremos si me funciona el sistema del silencio".