El novio de Nazarena Vélez habló del vínculo especial que tiene con Thiago Rodríguez: "Lo amo como si fuese mi hijo"

A casi tres años de apostar al amor de Nazarena Vélez, Santiago Caamaño visitó LAM y no solo le declaró su amor a la actriz y productora, también habló del vínculo súper especial que tiene con Thiago (11), el hijo que Nazarena tuvo con Fabián Rodríguez.

"Siempre fui muy solitario. De repente, nos pusimos de novios y conocía a una persona extraordinaria. Tiene tres hijos. Tengo un vínculo con los tres distinto. Es un aprendizaje lindo", comenzó diciendo el actor.

"Él lleva a Titi al colegio. Él es un sol", agregó Vélez, mirando a su novio con ternura. En esa misma sintonía, Caamaño continuó: "Con Titi creé un vínculo espectacular. Él es hermoso, un bombonazo. Intento cuidarlo, protegerlo. Es todo lo que está bien en el mundo".

Sincera, Nazarena le retrucó: "Al principio, no te quería mucho". Y Santiago asintió: "No, me costó. Pero se entiende. Yo tuve la edad de él. Pasé algo similar. Era no forzar nada. Hoy somos inseparables. Lo quiero como si fuese mi hijo. Lo amo con todo mi corazón. Es un niño divino".

SANTIAGO CAAMAÑO EXPRESÓ SU AMOR POR NAZARENA VÉLEZ EN LAM

De bajo perfil y esquivo a las notas, Santiago Caamaño fue al programa de Ángel de Brito, en el que Nazarena Vélez trabaja como panelista, y se expresó muy enamorado de la artista.

"La amo con todo mi corazón. Es una gran persona. Es una gran madre. Estamos muy felices", dijo el actor. Y agregó, con amor: "Ella es muy tranquila. Muy dulce".