La novia de Matías Defederico le dedicó un fuertísimo posteo a Cinthia Fernández

Cinthia Fernández y Matías Defederico, que está de novio con una mujer llamada Laura, siguen en conflicto por sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Luego de que ella contara que él no le pasa la totalidad de la cuota alimentaria que habían acordado en la Justicia, él la denunció por supuestamente no permitir que vea a las nenas en tiempo y forma.

En este contexto, Laura se metió en el conflicto apuntando públicamente contra Cinthia. A través de sus stories de Instagram, le hizo una tajante aclaración luego de que Cinthia dijera que la vio grabando su casa sin su permiso.

FUERTE MENSAJE DE LA NOVIA DE MATÍAS DEFEDERICO A CINTHIA FERNÁNDEZ

En el posteo, Laura dice: "Bueno querida, no te contesté nunca nada por educación y por el respeto que le tengo a tus hijas y a mi pareja...".

"Pero no te voy a permitir que hables y me difames con esta acusación cuando vos no me conocés ni sabés nada de mí", le advirtió Paula a la panelista.

El mensaje fue compartido por Estefi Berardi en sus stories de Instagram.

¿Qué dirá Cinthia?