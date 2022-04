La notera de Momento D se enojó con Camila Homs: "No vino acá porque le falta la cuota alimentaria"

Momento D tuvo una nota con Camila Homs cuando asistió a un desfile en la tarde del miércoles, tras la aparición de las fotos de su ex, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel. Sin embargo, la notera del programa, Giuliana Salgado, se molestó con la modelo.

“Tengo altura y onda, que es lo que le falta Camila Homs”, arrancó diciendo, súper picante arriba de la pasarela mientras promocionaba en el ciclo de Fabián Doman la entrevista que tuvo con la expareja del futbolista.

“No me peleé con nadie. Lo que pasa, chicos, es que ella no vino acá porque le está faltando la cuota alimentaria. ¿Qué necesidad tenía de venir a trabajar acá?”, lanzó, súper picante. “Si ella viene a este evento a trabajar tiene que tener disposición, receptividad y amabilidad. ¡No la conoce nadie!”, comentó, súper ácida.

LA NOTERA DE MOMENTO D SE DESPACHÓ CON TODO CONTRA CAMILA HOMS

Pampito avaló a la cronista. “Le pidieron a Camila del desfile que tenga predisposición con la prensa porque se le dio mucho dinero. Me lo contaron hoy de la organización”, detalló el periodista.

Y la notera siguió despachándose por la actitud de la modelo. “Ella llegó. Había setenta modelos para maquillarse, esperando con muchísima paciencia, y llega esta muchacha, así como con aires de diva éterea, volando”, aseveró.

“Ella le hizo una mirada a una de las maquilladoras y dice ‘yo’. Levantan a una chica de maquillaje, la sientan a ella y le arman esa burbuja como cuando no quiere hablar con nadie”, señaló. “Por eso fui y me la comí cruda porque sabía que no me iba a hablar, pero habló y habló con Momento D”, cerró, orgullosa la picantísima panelista.