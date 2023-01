Noemí Alan rompió el silencio sobre la infidelidad de Martín Lema con la hermana de Thiago de Gran Hermano

Desde que hizo pública su relación con Silvia Suller, el uruguayo Martín Lema inició una carrera mediática en paralelo con la música, ya que es autor de temas como Amor a distancia y Mareado, pero eso no evitó que protagonice escándalos de alto vuelo como el de Noemí Alan.

Es que después de cortar su vínculo amoroso con Suller, Lema comenzó un romance con Alejandra Pradón y, en esa línea, empezó a salir con Noemí Alan, con quien protagonizó el último de sus escándalos cuando ella lo encontró con Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano.

Martín y Camila compartieron la grabación de un videoclip donde él la besó, y parece que la situación escaló a otro nivel cuando las cámaras se apagaban ya que Alan los atrapó “in fraganti”, tal como le contó a Juan Etchegoyen en Mitre LIVE.

NOEMÍ ALAN HABLÓ DE LA INFIDELIDAD DE MARTÍN LEMA CON CAMILA DENIZ, LA HERMANA DE THIAGO DE GRAN HERMANO 2022

“Lo que me molestó es que no se haya acordado que habíamos quedado en vernos, estaba demasiado alegre por decirlo de alguna manera, yo estaba ilusionada con la relación y con el tema de tener una compañía que no había encontrado en los últimos años”, reveló Noemí.

“Acepté salir en con él y tuvimos lindas salidas, charlábamos mucho y ya sentía que la relación pasaba por una amistad y no por algo sexual, para mí fue una novedad porque hace mucho no estaba en pareja, entendí que lo que había nacido entre los dos era una hermosa amistad, donde podíamos ser sinceros el uno con el otro, sin necesidad de obligaciones y ni siquiera de infidelidades”, agregó.

“Yo lo disculpo porque es un pibe joven y no quiero dejarlo mal parado, realmente estaba un poco alcoholizado y tendría que haberme avisado si no me quería decir la verdad, no llegar a la situación de llegar a buscarlo y que estuviera acompañado y eso me cayó muy mal”, explicó la ex vedette, confirmando que lo encontró en una situación íntima con Camila.

NOEMÍ ALAN, CONTUNDENTE CON LA ACTITUD DE MARTÍN LEMA

“La relación de pareja con él llegó a su fin. Nunca iba a funcionar, pero fueron momentos muy lindos y me hizo sentir muy bien, espero que no se corte la amistad, se fue al carajo con lo que hizo el sábado”, aseguró Noemí.

“No estábamos separados, pero no manteníamos relaciones de pareja sino de amigos, a partir de este hecho no puedo tener otro tipo de relación, él tuvo la mala suerte de juntarse con gente que no le correspondía, llegar al lugar y encontrarlo con otra persona es muy duro”, agregó, antes de referirse a Camila.

“Con Camila no tengo nada que hablar, cada uno es dueño de su vida y él ahora es un tipo libre”, cerró Noemí Alan sobre la infidelidad de Martín Lema con la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022.