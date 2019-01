A días de finalizar 2017, Noelia Pompa (33) dio una nota en la que se la veía radiante, con una sonrisa plasmada en su rostro y los ojos brillosos. ¿El motivo? El corazón de la artista empezaba a latir con fuerza en la antesala de una historia de amor que escribiría más capítulos hasta el presente.

"Estoy de novia hace un tiempo y cuando me volví unos meses a Argentina, la verdad es que pensé que no iba a pasar más nada o no sabía lo que el tiempo iba a querer. Y ahora, al volver, estamos juntos así que viendo qué pasa y disfrutándolo mucho", contaba Noelia, instalada en España, en comunicación telefónica con Confrontados.

"Él no tiene nada que ver con el medio, no tiene ni idea de toda la exposición y todas las cosas que viví allá (por Argentina) y que acá es un poco distinta la vida para mí. Estoy descubriéndome en esa faceta del amor. Él es cocinero. Es un bombonazo", agregaba la bicampeona del Bailando (ganó el certamen junto a Hernán Piquín en 2011 y 2012), al mismo tiempo que revelaba que estaba en pareja por primera vez.

A poco más de un año de aquellas declaraciones, Noelia Pompa se sigue mostrando muy feliz con su pareja y las publicaciones románticas, con salidas cómplices y viajes solos a distintos lugares en Instagram, ya son moneda corriente en su muro.

¡Pareja afianzada!

