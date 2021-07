Noelia Pompa habló a fondo sobre su conflictiva relación con Hernán Piquín: "Yo le puse los puntos"

Hace algunos días, Gabriel Fernández, panelista de La previa de La Academia (Ciudad Magazine), apuntó muy fuerte contra Hernán Piquín al hablar de su paso por el Bailando junto con Noelia Pompa.

"El primero que se burlaba de Noelia Pompa eras vos. ¿Te acordás cuando decías que era un jarrón, que te enojaste tanto con Este el Show por esas imágenes que mostrábamos? Si querés te lo recordamos, pero te la dejamos pasar", le dijo, picante.

Acto seguido, la bailarina charló con el programa y contó si vivió alguna situación de angustia con Hernán. También, le consultaron si alguna vez pensó en renunciar al certamen de baile por él.

"No, yo le puse los puntos las veces que necesité ponérselos. No iba a dejar el Bailando por él, ni en pedo", aclaró. Y Lourdes Sánchez sumó: "Hace poco recordábamos cómo Hernán se burlaba atrás tuyo, con Pachano, que la verdad que es horrible".

Entonces, Noelia cerró haciendo hincapié en que las actitudes de Piquín dicen más de él que de ella. "De eso yo no puedo decir nada chicos, porque ya me dolió en el momento que me pasó, pero es una pena realmente porque muestra lo que es cada uno. No me sorprendió, la verdad que te digo eso, que no me sorprendió. Me dolió más que nada la vergüenza pública, porque me daba vergüenza que me lo hicieran en la espalda. Y yo con mi cara de pelotuda que tenía y cagándose de risa atrás mío, me dolió eso", cerró, sincera.

¿Recibirá respuesta?