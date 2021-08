Noelia Marzol reveló que Tucu López tuvo varios romances con sus compañeras de obra: "Hubo conflicto porque picoteaba mucho"

Compañera de Tucu López en la obra erótica Sex, Noelia Marzol visitó Cortá por Lozano y no solo se hizo eco de la versión de romance con Sabrina Rojas, sino que también lo mandó al frente al contar que el actor y locutor estuvo con más de una compañera de teatro, al comienzo del espectáculo.

Todo comenzó cuando Vero Lozano le preguntó a José María Muscari si el Tucu seguía en Sex y si salía con Sabrina, separada hace tres meses de Luciano Castro.

Sabiendo del resonante rumor, el actor y director contestó: "No sé si sale, pero Sabrina Rojas fue al show y estaba como loca en el balcón".

"Hubo unos conflictos en el elenco porque hubo mucho picoteo. Ellas se fueron enterando de a poco. Horrible, horrible", dijo Marzol. G-plus

Ahondando el rumor de affaire, la conductora de Cortá por Lozano acotó: "Da el target del ‘gordo’ (Castro). Chongo, chonga. Me gusta. ¡Qué fuego! Pero parece que el Tucu agarró a varias ahí".

Sin filtro, Noelia Marzol tomó la palabra y deschavó a su compañero: "Sí, hubo unos conflictos en el elenco porque hubo mucho picoteo. Ellas se fueron enterando de a poco. Horrible, horrible".

Poniendo en contexto, Muscari concluyó: "Eso fue muy al principio. El Tucu es un volcán".

Mariana Brey fue durísima con Tucu López tras el rumor de romance con Sabrina Rojas

La explosiva versión amorosa entre Sabrina Rojas y Tucu López despertó el instantáneo rechazo de Mariana Brey a la pareja en LAM.

Ante la sorpresa de sus compañeras de programa, la panelista fue al hueso sin vueltas: "Yo no aplaudo mucho este romance. Ella me cae mil puntos y me parece que se merece algo mejor".

"No me gusta, el Tucu no me parece un buen candidato... Lo digo así para ser elegante... Para divertirse, sí. Pero ella me parece divina, piola, inteligente y se merece algo mejor. Si es para un touch and go bienvenido sea", concluyó Brey, picantísima.