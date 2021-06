Noelia Marzol recordó cómo fue su parto natural a un mes de haber sido madre de Donatello: “Lejos de ser un show de gritos, es un evento hermoso”

Noelia Marzol compartió una fotografía amamantando a Donatello en su primer mes de vida y contó cómo atraviesa esta maravillosa etapa. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz se mostró al natural con su bebé en brazos y dejó un emotivo mensaje a sus seguidores acerca del momento del nacimiento de los niños.

“Feliz Primer mes al cerdo más lindo del mundo. Algunos días está literalmente prendido el día completo, ¡libre demanda para mi bebe! Se alimenta pero también mimosea y a mi me encanta. Muchas me preguntan cómo fue el parto natural, que lo muestre. Créanme me encantaría publicarlo para que vean lo hermoso que es”, expresó la madre primeriza en sus redes sociales.

Luego, Marzol hizo hizo referencia al momento del parto y reveló por qué no lo hizo público: “Lejos de ser un show de gritos como se muestra en la ficción, es un evento hermoso. No lo muestro públicamente porque no deja de ser un momento privado y obviamente porque mucha gente se impresionaría”.

Finalmente, la pareja de Ramiro Arias confesó que a pesar de haber sentido dolor, el parto ha sido una experiencia inolvidable para ella. “Pero sepan, amé ese momento como ningún otro en mi vida y amaría incentivarlas porque, si tienen la posibilidad de elegir, es alucinante. Duele, pero… te olvidás”, reflexionó.