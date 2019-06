"Me levanto todos los días con un mensaje de El Polaco en el que que me dice dónde y a qué hora ensayamos”, contó Noelia Marzol al aire en el programa Por si las moscas, donde le preguntaron todo sobre su compañero en el Súper Bailando, con quien se rumorea que hay muy buena onda.

"Me parece que es buen pibe. Me gusta la gente que tiene buena energía, que la pasa bien, pero la realidad es que no lo conozco, aunque me divierte mucho”, dijo ella, que mantiene una relación a distancia con el empresario gastronómico Marcos Baldovino, quien vive en Córdoba.

Marzol también contó cómo está encarando junto al cantante tropical la dinámica que propone el certamen: “Tuvimos dos ensayos muy productivos, lo veo inspirado como para romperla. Me parece importante que se tome el trabajo en serio y que venga a los ensayos. Ser constante es esencial para el baile".

Lista para brillar junto a su pareja de baile, Noelia adelantó sus expectativas: “Al jurado no le tengo tanto miedo. Le tengo más miedo al BAR porque, justamente, ven la técnica. Por eso, también estoy exigente conmigo misma. Trato de ponerme las pilas y ser exacta con cada movimiento".

