A días de haber anunciado que con Ramiro Arias están esperando una bebita, Noelia Marzol se fue sin él y sin su primogénito, Donatello, de vacaciones.

Desde las paradisíacas playas de México, la modelo contó cómo vive su segundo período de gestación. Y reveló que no muy bien; tiene nauseas.

De hecho, en medio de su jornada playera, tuvo que ir corriendo al baño mientras su compañera de viaje hacía una clase de gym frente al mar.

NOELIA MARZOL CONTÓ CÓMO VIVE SU SEGUNDO EMBARAZO

"Vine corriendo al baño porque, como les dije, Alfonsina (su beba en camino) no me la está haciendo pasar muy bien durante este segundo embarazo. Mientras yo estoy vomitando, Inesita hace la clase de gym... ¡Esto no es justo!", contó Noe a través de sus stories de Instagram.

¡Ya va a pasar!