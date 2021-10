Noe Antonelli fue a la mansión de Wanda Nara y Mauro Icardi aceleró al ver a la periodista argentina: "La reconciliación está más cerca de lo que creemos"

Presente por la mañana en el regreso de Mauro Icardi a los entrenamientos de PSG, en medio de su separación de Wanda Nara, una periodista de Flor de Equipo captó la llegada del delantero al predio del equipo y reveló la reacción de la 4x4 negra: "Me paré en el medio de la calle, y automáticamente aceleró y me hizo seña de luces. Él no manejaba. Mauro venía con el celular mirando para abajo. Él venía hablando con alguien, aceleraron y pasaron".

Horas más tarde, Noelia Antonelli fue hasta la mansión de los padres de Francesca e Isabella, donde estaba estacionada la enorme camioneta oscura. "Está Wanda, está Mauro acá adentro ahora mismo. (…) La reconciliación está más cerca de lo que creemos", afirmó.

"Mis fuentes parisinas me dicen que está muy, muy, cerca la reconciliación. Ella está estirando la cosa, pero ayer almorzaron juntos en un restaurante argentino cerca de la Place de la Concorde, aunque no se sacaron. La reconciliación está más cerca de lo que creemos", aseguró la cronista a una semana de explotado el escándalo por el histeriqueo virtual de Icardi con la China Suárez.

En medio del móvil en vivo, Antonelli vio a Kennys Palacios abrirle la puerta a un hombre que le llevó cosas a domicilio a Wanda Nara, y hasta lograron que la cámara enfoque el interior del lavadero de la mansión de Mauro Icardi.