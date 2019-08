¡Noche de celebrities! Muchos famosos top en la avant premiere del nuevo filme de Ricardo y el Chino Darín

El martes por la noche se realizó la avant premiere de La odisea de los giles, la nueva película protagonizada y producida por Ricardo Darín y Chino Darín. Decenas de famosos se acercaron hasta el shopping Dot para disfrutar del estreno del filme, que cuenta también con las actuaciones de Verónica Llinás, Marco Antonio Caponi, el colombiano Andrés Parra, Daniel Aráoz, Carlos Belloso y Luis Brandoni. ¡Y Ciudad estuvo ahí!

El clan Darín dijo presente para apoyar el proyecto. Florencia Bas y Clara Darín posaron con Ricardo y el Chino en la alfombra roja del cine. Lali Espósito, Joaquín Furriel, Mónica Antonópulos, Nicolás Francella y su novia, Peter Lanzani, Nicolás Furtado, Germán Palacios y Marina Glezer, Alejandra Darín, Natalia Lobo, Brenda Asnicar acompañada por su hermano director, Iván; Matías Lammens y Nazareno Casero fueron algunas de las celebridades que disfrutaron de la película, basada en el libro La noche de la usina, de Eduardo Sacheri.

Días atrás, Ricardo habló con Ciudad sobre este doble rol de actor y productor. “Creo que hay que desembarazarse de la incomodidad del rol de productor y actor. Yo estoy acostumbrado porque toda mi vida o desde hace muchos años me pasa. Un poco por deformación profesional y otro poco por características personales, el hecho de ser siempre un poco productor. Respeto a los que no lo hacen así, funcionan de otra manera y hasta los admiro. Me encantan esos actores que van y hacen solamente lo suyo, que les importa un carajo cómo está el decorado, la luz, el micrófono, lo que pasa con los extras adelante y atrás, y solo prestan atención a su trabajo. En muchos casos lo hacen extraordinariamente bien, son aplaudidos y les dan muchos premios por eso”, afirmó el gran actor argentino.

