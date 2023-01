"No soy mala madre por ir de viaje con amigos": Delfina Gérez Bosco habló tras ser acusada de infiel

Una polémica se desató entre Delfina Gérez Bosco con su exmarido Fernando Beni cuando él la acusó de serle infiel con Martín Coggi, su compañero en El Hotel de los Famosos 2. La modelo viajó a Mar del Plata el fin de semana con varios de los integrantes del reality, incluido el exboxeador, y salió al cruce de su excuñada que la llamó “mala madre”.

“Todos vinimos en plan de amigos. Somos amigos”, aseguró, en Intrusos con el hijo de Látigo Coggi a su lado, además de Sebastián Cobelli y Enzo Aguilar. “Se le escapó eso que dijo”, fue la rotunda respuesta que dio luego de que su expareja aseguró que él era “un cornudo más en la viña del señor”.

“Yo entré separada al reality, lo que pasa es que en el programa no se dice todo. Sigo separada, más allá de las acusaciones a las que no estoy acostumbrada. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para el otro”, afirmó.

DELFINA GÉREZ BOSCO SALIÓ A RESPONDERLE A SU EXCUÑADA QUE LA TRATÓ DE “MALA MADRE”

Maru Beni, excuñada de la modelo, le había dedicado posteos en Instagram contra ella donde la llamaba “mala madre” por dejar a su hijo para irse de “luna de miel”. Palabras que cayeron muy mal a Delfina.

“Vos no sos mala madre por hacer un viaje con amigos. Yo soy buena madre cuatro años y diez meses y de golpe, soy mala madre. No”, aseveró.

“Yo entré a El Hotel de los Famosos para laburar y no sos mala madre por laburar. Mi hijo vive conmigo”, afirmó. Martín Coggi, ex de Tamara Bella, por su parte, prefirió esquivar las preguntas de si estaba saliendo con Delfina, pero solo dijo que sentimentalmente estaba “muy bien”.