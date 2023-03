"No quise volver a zafar": Romina le confesó a Nacho que le regaló el liderazgo semanal en Gran Hermano 2022

A pocos días de que llegue el final de Gran Hermano 2022, Nacho ganó la inmunidad en el último desafío en una ardua prueba física frente a Romina. Unas horas después, luego del ingreso de Alfa que dio tanto que hablar, la exdiputada contó la verdad.

"Yo tenía para más rato", contó ella, cuando el participante le preguntó por el desafío que requería un gran esfuerzo físico en poco tiempo. "¿Por qué saltaste? Vos me decías '¿salto?' y yo pensaba que estabas jodiendo", indagó Nacho.

"Ya te dije. Te juro, estaba rebien en la prueba esa. No estaba ni cansada ni transpirada. No quise porque es zafar de vuelta, Nacho", manifestó su intención de ir a placa de nominados. “Yo sentía que tenía para un rato más pero es como decir 'zafar, zafar, zafar'", afirmó.

"Si me tengo que ir este domingo me voy, pero no voy a estar esquivando la placa ni en pedo. Te juro que eso pensaba". G-plus

ROMINA DE GRAN HERMANO 2022 CONTÓ POR QUÉ PERDIÓ EL DESAFIO DE INMUNIDAD

"Me ponía a pensar 'zafo de vuelta y voy a estar una semana más yendo y pensando si la gente me banca o no'. Como vengo pensando desde la semana pasada que me salvó el Primo”, manifestó.

“No. no. Si me tengo que ir este domingo me voy, pero no voy a estar esquivando la placa ni en pedo. Te juro que eso pensaba", contó, mientras el resto expresaba su sorpresa.

"Me re gusta ese pensamiento tuyo porque cualquiera hubiera dicho 'mejor zafo y me quedo una semana más'", destacó Nacho. "No me gusta zafar realmente. Te juro por Dios", concluyó.