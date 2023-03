"No se pone en los zapatos de los gordos": Luisito de Cuestión de Peso fulminó a Romina de Gran Hermano 2022

Luisito, que fue participante de Cuestión de Peso, cuestionó a Romina de Gran Hermano. ¿El motivo? Tanto él como en las redes sociales afirman que muchos de sus dichos son "gordofóbicos".

“Uno escucha que en la televisión se habla con tanta liviandad y se ríen a veces, es verdaderamente gente ignorante porque no saben lo que sufre un obeso", sostuvo.

"La gente que está alrededor nuestro peca de ignorante, ella no se pone en los zapatos del los gordos; no hay que opinar de los cuerpos ajenos, meterse con el cuerpo de alguien no está bueno porque no sabés cómo le puede afectar a la otra persona", afirmó, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

También, apuntó contra Alfa. "Yo veo Gran Hermano porque me gusta y no solo ha pasado con Romina esto de los dichos gordofóbicos, también ha pasado con Alfa, me da tristeza lo que dijeron porque decirle y hablar de sus hijas... O Alfa diciéndole ballena a uno... Fueron muy feos esos comentarios y me causaron angustia", se lamentó el exparticipante de CDP.

FUERTE PEDIDO DE LUISITO DE CUESTIÓN DE PESO A LA SOCIEDAD

Antes de cerrar, Luisito pidió que por favor se deje de opinar sobre los cuerpos ajenos.

"Uno pelea todos los días para que no pasen esas cosas, estamos en 2023 y no aprendimos nada como sociedad; te quieren vender que aprendimos y no, no aprendimos nada, al rengo se lo critica por rengo, al gordo por gordo, al negro por negro, estamos en una sociedad que no acepta a las personas como son", sentenció, reflexivo.