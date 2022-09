No le gustó nada: Marina Calabró criticó con dureza a ¿Quién es la máscara?

Siempre re picante, Marina Calabró criticó con todo el debut de ¿Quién es la máscara? en Telefe.

La panelista de Lanata sin filtro analizó los puntos que menos le gustaron del programa que conduce Natalia Oreiro.

Y subrayó que ya de entrada le molestó la coreografía "al estilo Susana Giménez" con la que el ciclo debutó en la pantalla.

FILOSA CRÍTICA DE MARINA CALABRÓ A ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

"Lo que menos me gustó fue que empezó con una coreo al estilo Susana Giménez en los noventa y la verdad es que ya lo hizo Susana, que es el gran ícono, no sé si sumó algo a lo que ya había hecho Susana y a mí me la recordó demasiado", expresó Marina, re picante.

Acto seguido, también criticó el rol de Natalia, que aunque subrayó que tiene experiencia conduciendo, la notó un poco tensa.

"Después Oreiro estaba un poco tensa en el arranque, ella tiene experiencia en conducción. ¡Pero Natalia, está muy guionado! Mi sensación era la de la actriz que está actuando una conductora de caricatura o de molde".

"No fluyó nada. Oreiro trataba de salirse del guión, pero por momentos muy acotados, yo creo que la tienen que dejar más libre", sumó, contundente.

Y cerró criticando también a Karina La Princesita, que forma parte del programa.

"Todo el programa está guionado, incluso en un momento se vio a Karina la Princesita leyendo quién creía que era”, sentenció, filosa.

¿Recibirá respuesta?