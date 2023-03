"No estoy borracha": Karina La Princesita hizo un tremendo descargo tras pedir que no vayan a su show

Karina La Princesita sorprendió al pedirle al público general que no vaya a su próximo show, haciendo hincapié en que no va a cantar los temas que esperan, los más populares.

"No vayan. Es un show muy especial solo para seguidores muy fieles de la primera etapa. En el Ópera quieren que sume fecha pero dije que no, que es solo para los más leales. No voy a cantar 'Corazón mentiroso' ni nada de lo que quieren escuchar... Soy muy leal a lo que siento. Dura como 5 horas, los que no conocen los primeros temas, se van a aburrir", contó en La Peña de Morfi.

Sus palabras llamaron la atención de muchos fans, que la cuestionaron en las redes sociales, pidiéndole explicaciones. Entonces, Karina hizo un tremendo descargo destacando uno de sus más fuertes valores, la honestidad.

FIRME DESCARGO DE KARINA LA PRINCESITA TRAS HABERLE PEDIDO AL PÚBLICO QUE NO VAYA A SU SHOW

"Leí muchos comentarios (4) pero no dejan de ser importantes. '¿Qué le pasa que habla así de su show, es tarada?' No. Soy franca y no vendo buzones. No estoy desesperada por vender entradas con engaños. No es alcohol ni soy boluda. Lo mío se llama amor y respeto por el público".

"Si en el show del 15 de abril, no van a sonar los temas más conocidos, me siento en la obligación de decirlo y vos, a partir de ahí, elegir si vas o no. Yo hago esto con amor y respeto, no con desesperación".

"Lo mismo en La Trastienda el 16 y 17 de mayo. Yo no me siento cómoda diciéndote solo 'Vení, va a estar genial (que es verdad)', sin avisarte antes que no hacemos cumbia, que son temas versionados míos y covers de otros artistas, onda bar, solo para venderte una entrada".

​"Sentía ganas de aclararlo. MI SINCERIDAD SIEMPRE ANTE TODO. Soy así. Sé que es raro de escuchar, pero no estoy borracha ni soy boluda como leí por ahí. Se llama HONESTIDAD. Aunque escasee en estos tiempos. A fin de año cierro a lo grande y ahí sí. Agárrate", sentenció, contundente.