Nito Artaza contó que su hija Sabrina fue acosada por Fabián Gianola: "Sentí mucha bronca"

En medio de las denuncias de abuso sexual en contra de Fabián Gianola, Nito Artaza reveló que su hija Sabrina, al igual que otras actrices como Andrea Ghidone, fue víctima de acoso.

El actor contó que su hija la pasó realmente mal cuando trabajó con Gianola en la obra teatral Entretelones, tanto que la joven decidió renunciar y fue reemplazada por Fabiola Yáñez.

Al escuchar los testimonios de las víctimas en contra del actor, Nito salió a hablar y dio detalles sobre la mala expriencia de su hija cuando le tocó trabajar con Fabián.

QUÉ DIJO NITO ARTAZA SOBRE EL ACOSO QUE SUFRIÓ SU CUANDO TRABAJÓ CON FABIÁN GIANOLA

"Mi hija, Sabrina, que vive en Francia, hace tres semanas me escribió por WhatsApp y me dijo que quería que lo supiera yo primero... Dijo que cuando trabajaron en Entretelones ella se sintió muy incómoda. Me parece que son cuestiones que hay que resolverlas en la Justicia, no hay que dejarlas pasar... Yo sentí mucha bronca. Mucha indignación. Me dijo que había que ubicarlo permanentemente", contó Nito en Intrusos (América).

Acto seguido, ella contó por qué decidió hablar de lo mal que la pasó trabajando con Gianola. "Aunque todos ya saben cómo es Fabián Gianola, pero en todo caso para que dejemos de hacernos los bolud... y para darles a ellos libertad de hablar si alguien les preguntaba por este tema", sentenció.