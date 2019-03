Después de días en los que se mantuvo al margen de las versiones que señalaban que había terminado su noviazgo con Matías Tasín y de un rumor que aludía a que el empresario había tenido un encuentro con Mollie Gould, la novia de Luis Miguel, Nicole Neumann rompió el silencio. Confirmó su separación y terminó mencionando a nada más y nada menos que Jimena Barón, ex de su expareja.

"Dudo que alguien arriesgue así una relación con el rey, ¿no? Pero si fue así, como diría J.B, ‘dejen cog… a la gente tranquila', che". G-plus

“Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie… ¡ni nadie me debe nada a mí!”, escribió la modelo desde las Stories de Instagram. Luego hizo referencia al rumor de que su ex había tenido un affaire con la pareja del ídolo en su paso por Argentina, parafraseando a la cantante: “Y dudo que alguien arriesgue así una relación con el rey, ¿no? Pero si fue así, como diría J.B, ‘dejen cog… a la gente tranquila', che”, lanzó picantísima Nicole.

La frase a la que alude la modelo es una que escribió Jimena Barón, molesta por las versiones de romances que circulaban tras separarse de Juan Martín del Potro en febrero del año pasado: "Mi teléfono está enardecido, más que nunca. Mejor que nunca. Dejen de exponer mis tiroteos, cuando estoy soltera porque me espantan a la gente. Pongo un like. Dejen cog... tranquila a la gente”.

