El viaje de Nicole Neumann (38) a Salta con sus hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4), abrió paso a una nueva contienda mediática con su exmarido, Fabián Cubero (40), quien expuso que se enteró de que sus niñas estaban en el Interior a través de una charla telefónica con una de las menores.

"Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero de que están volviendo de un viaje el jueves por medio de una de ellas. Como previamente a esto no hubo nada charlado, lo derivé al abogado, porque no es la primera vez que me pasa. Quiero ponerle un orden a estas cosas que pasan y que no son normales", dijo el futbolista en El Espectador, indignado por el supuesto accionar de la modelo.

"Voy a hacer lo que tenga que hacer para proteger a mis hijas. Todas son acusaciones falsas. Todo el mundo sabía del viaje. Me sorprendió un montón". G-plus

Concluida su estadía salteña en la casa de una amiga, Nicole volvió a Buenos Aires y no pudo evitar hablar sobre el tema, del cual se había referido de un modo picante e indirecto a través de publicaciones en Instagram Stories.

"¿Aprovechaste a disfrutar? ¿Nada pudo empañar el viaje?", le preguntó la notera de Los Ángeles de la Mañana. Sin detener el paso y observando a sus hijas, Neumann respondió: "¡No! La pasamos espectacular. Estos son los momentos que valen la pena... Pero están las chicas, son menores, así que les pido respeto, porque no da".

Sin embargo, la top no pudo frenar las repreguntas: "¿Por qué creés que Fabián expone todo tanto? ¿Es verdad que vas a tomar medidas para protegerlas a ellas?". Incómoda con la situación, Nicole respondió y dio por terminada la nota: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para proteger a mis hijas. Todas son acusaciones falsas. Todo el mundo sabía del viaje, hace mucho tiempo. Me sorprendió un montón. Pero bueno, nosotros la pasamos increíble y estamos felices. Por suerte tenemos gente tan linda, que nos abre su corazón y sus casas. Eso es lo único que nos importa. Y les pido respeto por las chicas", contestó, dejando a medias la próxima pregunta de la notera, tras meterse en el auto que la aguardaba en el aeropuerto, junto a sus hijas.