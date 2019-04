A dos meses de regresar a la soltería, tras terminar su noviazgo con Matías Tasín (40), Nicole Neumann (38) disfruta de su nueva etapa de la vida sin hombres a la vista. Sin embargo, dejó entrever en El precio justo, el programa de Telefe, que "candidatos" virtuales nunca faltan.

"¿Sos celosa?", le comenzó preguntando Lizy Tagliani a la modelo, previo a ingresar al terreno de las redes sociales. Y la blonda contestó con contundencia: "No, no soy celosa, soy segura. Pero, que no te agarre en alguna".

"Me mandan algunas cositas, pero más de amor. Igual, algún que otro más chancho siempre hay. Yo no mando nada. Si quieren ver (una foto hot) que la googleen". G-plus

“(Si estás conociéndote con alguien), ¿vos querés que borre a todas las que tiene en Instagram?”, retrucó la conductora. Luego de una breve pausa, Neumann contestó: "No sé, no presto atención a eso. Obviamente que, si empiezo a salir con alguien que sigue a 1500 chicas y la cosa se pone seria, corresponde que por motu propio empiece a dejar de seguir".

Ingresando en el plano más caliente de la charla, Lizy, con el humor que la caracteriza, indagó un poquito más: "¿Se te tiran mucho por las redes? ¿Te mandan cosas hot? Tenés que mandar. Yo mando". Fue entonces que la modelo confesó algunos secretos y trucos íntimos: "Alguna foto me ha llegado, pero no miro mucho el inbox (mensajes privados)… Me mandan algunas cositas, pero más de amor. Igual, algún que otro más chancho siempre hay... Yo no mando nada. Si quieren ver (una foto hot) que la googleen. Igual, la cara no hay que mandar nunca, ¡mirá si te mandan al frente!”.