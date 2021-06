Nicole Neumann habló de las escandalosas declaraciones de la ex de su novio: "Yo no me engancho con los pasados de nadie"

La flamante relación de Nicole Neumann y su novio José Manuel Urcera se encontró con un inesperado obstáculo cuando la ex del piloto, Mica Álvarez Cuesta, reveló que se había encontrado con él un día antes de la llegada de la modelo a Neuquén. La conductora se manifestó en Santo sábado respecto a la irrupción de la joven en los medios, y aseguró que ella “no se engancha con ex ni pasados de nadie”.

“Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo, es como condición sine qua non", aseguró Nicole en diálogo con Gabriel Schultz, Gabriel Oliveri y Malena Guinzburg. "Yo no me engancho con ex ni pasados de nadie. Tengo un presente muy lindo, pasándola bien y cuidando a mis hijas. Todo lo que no es mío no me hago cargo", agregó la modelo.

Nicole Neumann también se refirió a la supuesta advertencia que le quería hacer Mica cuando encaró a la pareja en un mercado de Neuquén y sobre el apodo de “señora” que le dio la joven despectivamente. “Les escribe una ex, ¿ustedes son sororos con los ex de sus ex? (…) Yo pregunto todo chicos. Soy una señora chicos desde que tengo 30 años, con mis hijas y una carrera. Aparte ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña", concluyó.