Nicole Neumann habló de su compromiso con Manu Urcera y dijo que espera la propuesta de casamiento

Contenta por lo mucho que disfrutó de su cumple número 42, Nicole Neumann habló a fondo sobre su sólida relación con Manu Urcera.

En diálogo con LAM, el cronista quiso saber si la visita a una joyería juntos se debió a la compra de un anillo de compromiso.

Con picardía, la modelo habló de las fotos en las que se los ve en la tienda, y contó que no habían ido por eso.

Sin embargo, aclaró que están comprometidos como pareja desde hace tiempo. De hecho, él le regaló un anillo el año pasado. Y este, un espectacular reloj.

NICOLE NEUMANN HABLÓ DE SU COMPROMISO CON MANU URCERA

"Estábamos viendo regalos de cumple, pero no compramos nada. Lo compró él después, solito. Me dio una sorpresa. Me regaló un reloj, lo tengo. Lo dejo ahi guardadito", contó Nicole sobre su visita a la joyería con su novio.

"Este es un anillo que me regaló el año pasado. Estamos bien. El tema del compromiso está, proyectamos todo como familia". G-plus

"Este es un anillo que me regaló el año pasado. Estamos bien. El tema del compromiso está, proyectamos todo como familia y siempre estamos hablando todos los temas", cerró, contenta por su familia ensamblada con el piloto de carreras.