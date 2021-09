Nicole Neumann fulminó a Fabián Cubero: "Es un rata; dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo"

Luego de que la Justicia falló a favor de Fabián Cubero en la causa que Nicole Neumann le inició hace casi dos años, cuando fue a retirar a sus hijas al departamento de su ex y no le quisieron informar en donde estaban, ahora la modelo se despachó con todo.

En Implacables revivieron la fuerte frase que lanzó Nicole contra su ex: “Hace poco se conocieron las familias de José Manuel Urcera, su novio, con la de ella. Esto viene a cuento porque Nicole quería intercambiar ese fin de semana con Cubero y él no quiso. Le reclama que le está pidiendo la mitad de los muebles, dijo que es un ‘rata’, porque mientras le pide eso se compró una camioneta nueva”, señaló Naiara Vecchio, panelista del ciclo.

La furiosa frase de Nicole, que se la dijo a Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana, muestra cómo están los ánimos caldeados con su expareja. "No me ganó ningún juicio. Yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia, que México estaba para atrás y yo le pedí que 'no'", aseveró, en un mensaje que le llegó a la panelista de LAM.

"Ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata, y no me quiso cambiar una semana para que vengan conmigo y la familia de Manu, mi novio, una semana a esquiar". G-plus

"Ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata, y no me quiso cambiar una semana para que vengan conmigo y la familia de Manu, mi novio, una semana a esquiar”, arrojó.

Más sobre este tema El romántico mensaje de José Manuel Urcera a Nicole Neumann: "Disfrutando de la buena compañía" Nicole Neumann relató cómo fue su encuentro con ovnis: "Mis hijas se fueron llorando al granero"

"Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo... pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme", concluyó Nicole Neumann. ¡Enojadísima!