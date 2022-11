Nicole Neumann estrenó una monoprenda: tajos en escote, piernas y cintura

Nicole Neumann asistió a un evento con su pareja, Manu Urcera, y se vistió de gala. La monoprenda que eligió no pasó desapercibida, especialmente por los tajos que dejan al descubierto su piel.

En esta oportunidad, la modelo eligió una monoprenda negra con tajos en el escote, la cintura y la parte frontal de sus muslos. Además, la parte superior está conectada con la inferior mediante múltiples tiras que decoran su espalda.

Para levantar el look "total black", Nicole sumó unas espectaculares sandalias doradas de la lujosa firma Yves Saint Laurent. Y se pintó los labios de rojo.

NICOLE NEUMANN RECORDÓ CUANDO LA QUISIERON COMPRAR A SU MADRE EN MARRUECOS

Nicole aclaró que no era dinero lo que querían intercambiar por ella. “Le ofrecían a mi mamá camellos para dejarme ahí, venderme…”, contó Nicole, ante la sorpresa de Carmen Barbieri, que preguntó cuántos animales querían darle a cambio.

“¿Cuántos camellos le ofrecieron?, porque a mí me querían comprar con dos (risas). Era siempre tan barata, yo”, recordó Carmen. “No, eran un par más. No sé qué tiene que ver, pero eran como mil camellos, y mi mamá me decía ‘¿qué hago con mil camellos, yo?’. Porque si no, creo que me dejaba”, agregó Nicole.

“O sea que tu mamá lo evaluó”, la chicaneó Martín Liberman. “Sí, si era plata, me dejaba seguro”, cerró Nicole, sobre su mamá Claudia, a la que le ofrecieron mil camellos por ella en un mercado de Marrakesh.