Nicole Neumann cruzó a le ex de José Manuel Urcera por burlarse de la diferencia de edad con su novio: "Sí, soy una señora"

En medio de la confirmación de su romance con José Manuel Urcera, Nicole Neumann le hizo frente a los fuertes dichos de Mica Álvarez Cuesta. Sí, la mujer que afirma que seguía saliendo con el piloto a pesar de su relación con la conductora.

Luego de que Mica afirmara que un día antes de que Nicole llegara a Neuquén ella había tenido relaciones con José Manuel, también se refirió con ironía a la diferencia de edad entre ambos ya que Neumann tiene 40 y Urcera 29 llamando "señora" a la top.

Lejos de dejar pasar las fuertes declaraciones de la joven, la conductora le puso los puntos en su programa, Santo Sábado (América). “Les escribe una ex, ¿ustedes son sororos con los ex de sus ex? (…) Yo pregunto todo, chicos. Soy una señora, chicos, desde que tengo 30 años... Con mis hijas y una carrera", afirmó.

Y se despidió riéndose del "señora" que le había dedicado Mica, chicaneándola, luego de encararla en un mercado. "Aparte, ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia, alma, y cuerpo de niña", concluyó.

¡Clarito!