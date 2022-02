Nicole Neumann contó el especial pedido de sus hijas: "Queremos que tengas un bebé con Manu"

"Volvemos y seremos cinco, ¿o seis?", escribió Nicole Neumann, suspicaz en sus días de amor en Madrid con Manuel Urcera alentando los rumores de embarazo. De vuelta en nuestro país, la modelo se refirió a sus ganas de ser madre… ¡y sobre todo las de sus hijas de tener un hermanito!

“Todavía somos cinco”, bromeó la figura de Los 8 escalones del millón cuando le preguntaron por la versión en Intrusos. Y aunque negó que sea una búsqueda incesante, manifestó su deseo. “Tanto no, pero seguramente en un momento se dará”, expresó.

“Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’”, señaló, sobre las ganas de Indiana, Allegra y Sienna.

"Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido". G-plus

Las hijas de Nicole Neumann quiere que su mamá tenga un bebé

Nicole subrayó que sus hijas le piden que tenga un hijo con el piloto, a diferencia de otras exparejas que tuvo.

Más sobre este tema Flor de la Ve reveló cómo cayó Nicole Neumann en la familia de Manu Urcera: "La quieren mucho y la aceptaron"

“Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, lanzó, con una carcajada.

Más sobre este tema Mica Viciconte reveló si imagina ensamblar la familia con Nicole Neumann: "Estamos al horno si no, porque ya lo somos"

“Me enamoró más cuando vi como se relacionaba con ellas. Tiene todo”, para referirse al próximo nacimiento del hijo de Nicole Neumann y Mica Viciconte. “Siempre dije que un bebé es una bendición”, concluyó.