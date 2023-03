Nicole Neumann celebró los 12 años de su hija Allegra con una fiesta de neón: "Mi mejor regalo"

En el Día de Reyes celebró Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, la llegada de sus 12 años. Allí lo hizo en Mar del Plata, rodeada de su padre y de Mica Viciconte. Unos meses después, luego de la polémica por un video donde aparece su hija manejando, la modelo quiso que su hija tenga un festejo en Buenos Aires y lo tuvo en grande.

“¡Tarea difícil cumplir en enero y en Día de Reyes! ¡Aunque para mí, fue mi mejor regalo de Reyes de la vida! ¡Vos! Mi @cubero.allegra”, escribió emocionada la figura de Los 8 escalones del millón en Instagram junto a imágenes de la fiesta.

“Festejamos con los amigos del cole en marzo. ¿Por qué?... ¿Por qué, no? Ja, ja”, escribió, mientras revelaba que la temática del cumpleaños era una fiesta de neón, con delicias dulces, helados y pizzas con colores súper vibrantes.

NICOLE NEUMANN SORPRENDIÓ HABLANDO DE PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON POR FABIÁN CUBERO

La versión de que Fabián Cubero no podría salir del país por la deuda de cuota alimentaria que mantendría con Nicole Neumann explotó esta semana, y la madre de Indiana, Allegra y Sienna reaccionó picante cuando los periodistas le preguntaron por el escándalo.

"¿Les gustó el programa con Pampita?", descolocó la jurado de Los 8 escalones a todos cuando se retiraba de los estudios de Kuarzo, y justo después que indagaran si había visto las declaraciones de Mica Viciconte defendiendo a Cubero.

Irónica, Nicole eludió explayarse sobre sus presuntos conflictos con Poroto y remató ante las cámaras de Intrusos: "Ahora no dicen nada. Tanto que me vinieron a preguntar, y ahora no me dicen nada". De esa forma, Nicole Neumann se escapó de las cámaras sin aclarar los rumores de recrudecimiento de su guerra con Fabián Cubero.

