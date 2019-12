Nicole Neumann arremetió contra Ángel de Brito: "Él me decía 'soy de tu team'; perdió la calidad humana"

La suplencia de Nicole Neumann en el jurado del Súper Bailando 2019 sacó a la luz una fuerte interna entre la modelo y Ángel de Brito, quien rápidamente pidió que vuelva a ocupar su lugar Pampita porque no le gusta cómo su colega está desempeñándose en el estrado.

"¿Qué pasó con Ángel? Él siente que cuando das tu devolución en el jurado lo contradecís", le preguntó Santiago Riva Roy a Nicole. Sin disimular su malestar, ella le contestó: "Yo no contradigo a nadie, digo lo que me parece y lo que veo en el momento sobre la pareja que está".

"Tuvimos una discusión, lo bloqueé en WhatsApp y no le gustó. Desde ahí son todos palos... Perdió la calidad humana. Va para donde mejor le da el viento". G-plus

Entrando en una zona más picante, el notero de LAM le recordó el último y filoso cruce que tuvo con Ángel en Twitter: "En tu tweet le cuestionás la calidad humana". Lejos de retractarse, la modelo arremetió punzante: "Sí, es verdad. Tuvimos una discusión, lo bloqueé en WhatsApp y no le gustó. Desde ahí son todos palos. Pero está todo bien. Yo no estoy en sintonía de pelear con nadie. Si quiere pelear que se pelee solo. Yo te juro que para nada voy a gasta la energía en discutir con alguien que perdió la calidad humana. Va para donde mejor le da el viento".

Sorprendido por el peso de las declaraciones de Neumann, Riva Roy quiso saber si considera que Ángel "es una persona que no tiene convicciones". Y Nicole le respondió dando un ejemplo, en el que usó tácitamente la figura de Pampita: "Él era muy 'soy team Nicole (y no Pampita)' y por una discusión personal, que me parece que perdió toda la calidad humana, lo bloqueé en WhatsApp. Desde ahí son todos palos que no entiendo por qué arrancaron. No me gusta intercambiar ese tipo de energía porque no soy así. Él me decía 'soy de tu team', y todos podemos cambiar, pero destruir a otro, no hay necesidad… No es lindo vivir de criticar a la gente".