Guadalupe Guerrero , abogada de la top, explicó que no quieren “hacer de la vida de las chicas de un reality”.

En los últimos días, la escandalosa separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió al centro de la polémica cuando el futbolista se quejó públicamente de que su ex se fue de viaje con sus tres hijas a Salta sin avisarle el día de su regreso.

En medio de fuertes acusaciones cruzadas, la abogada de Nicole, Guadalupe Guerrero, habló con Infama Recargado y reveló que pidieron una medida cautelar para que terceras personas no puedan publicar fotos de sus hijas sin autorización de sus padres. La medida incluye a Mica Viciconte, pareja de Cubero y enfrentada a Neumann.

Al ser consultada sobre el tema por los panelistas del ciclo que aseguraban que la medida era por Viciconte, la abogada de la modelo dijo: “Se quiere proteger a las tres nenas, que no se mediatice más su vida diaria. Nicole quiere eso. El papá tiene toda la libertad para hacer con sus hijas lo que él decida pero sí la idea es protegerlas con respecto a ventilar su vida diaria en los medios. Que terceras personas no puedan hacer de la vida de las chicas un reality”.

Cora Debarbieri le preguntó: “Había un bozal legal vigente que ni Fabián ni Mica respetaron; por lo que en los próximos días tendrían que pagar una multa. ¿Esto es así?”. Y Guerrero le dio la razón: “Sí, en principio sí. No se sabe la cifra y no puedo brindar esa información”.

Entonces, Amalia Granata le consultó: “¿Esta medida es para que no se hable más de sus hijas en televisión o también para que no sea fotografiada por Micaela Viciconte y que ella suba a las redes estas fotos?”. Y la abogada respondió: “Exacto, es para protegerlas de todo, no con respecto al padre, pero sí de terceras personas, la idea es resguardarlas”.

“No confundan, nadie tiene problemas cuando el papá se saca fotos con sus hijas y su pareja. Nadie es quien para decir lo que el papá tiene que hacer cuando está con sus hijas y su pareja. Lo mismo cuando la mamá está con su pareja y sus hijas y se saca fotos. Lo que queremos es evitar cuando terceras personas se sacan fotos o suben videos sin el consentimiento de los padres”, aseguró Guerrero, dejando en claro que Viciconte no podrá publicar imágenes de las niñas sin el permiso de Nicole.