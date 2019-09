Nicole Neuman, tras la versión de Cubero sobre su conflicto: "¿Puede alguien volverse resentido crónico?"

Días después de que Nicole Neumann estallara en llanto en Nosotros a la mañana y asegurara que Fabián Cubero le impedía viajar al exterior con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, el futbolista dio su versión de los hechos.

“En el acuerdo incluimos un permiso para ambos, y quedó nulo el de ella sola. Todavía no pudimos firmar el acuerdo porque, bueno… no se deciden ellos a firmarlo. No sé qué problema tienen. Hace poco más de un mes nos invitaron para ir de viaje y no pudimos viajar porque yo no tengo permiso para sacar a las nenas del país. Nos fuimos a Mar del Plata, no pasa nada. Obviamente que no trascendió porque yo no quiero que trasciendan esas cosas, por eso digo que todo se arma a través de una novela”, aseguró Cubero en Intrusos.

Tras las palabras de su exmarido en televisión, Neumann descargó su ira en las redes sociales y realizó un tremendo posteo a través de Instagram Stories.

“¿Puede alguien volverse completamente irracional, ilógico, tacaño, resentido crónico y encima mitómano? Por suerte existen los screenshots, cartas documentos y abogados que contienen las verdades”, disparó la top.

Además, en Intrusos contaron que Nicole despidió a la Dra. Guadalupe Guerrero, quien era su abogada y había promovido la cautelar contra Cubero y su novia, Mica Viciconte, para que no muestren a las hijas del matrimonio en los medios.