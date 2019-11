Nicole develó si acompañaría a su hermana a la boda de Pampita: "Trataría de no generar discordia"

Desde que Pampita (41) anunció su casamiento con Roberto García Moritán (42), su boda está en boca de todos. En más de una oportunidad le preguntaron a Nicole Neumann (39) si contraería matrimonio con alguien que conoció hace dos meses y sus respuestas fueron más que sugerentes.

"No me hagan más esa pregunta. Yo hablo por mí y después me ponen como que la estoy criticando a ella. Yo en mi caso particular no me casaría. Pero cada uno tuvo sus propias experiencias de vida y se maneja con lo que les funciona. Imaginate que no me voy a casar con alguien que mis hijas no conocen. Es un tema de cada uno", le dijo la modelo al notero de Intrusos, ante la consulta recurrente.

"Gege va a eligir al marido. Pero trataría de no generar discordia en un lugar en donde quizás no soy bienvenida", dijo Nicole ante la consulta sobre si escoltaría a su hermana a la boda de Pampita. G-plus

Luego el cronista le consultó si acompañaría a su hermana Gege al casamiento, quien está invitada después de las doce porque es compañera de Carolina en Pampita Online. Y Neumann contestó: "Si no estoy invitada, no".

Ante su negativa, el notero buscó que se explaye: "¿Pero si Pampita le dice 'Gege vení con quien quieras'?". Firme en su postura, Nicole concluyó: "No creo, Gege va a elegir al marido. Pero trataría de no generar discordia en un lugar en donde quizás no soy bienvenida".