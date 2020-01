Nicole, contundente tras las filosas declaraciones del hermano de Jimena Barón en su contra: "Nunca la critiqué"

Una explosiva nota radial puso en pausa el bajo perfil que cultiva hace años Federico Barón, el hermano actor de Jimena. Sin pelos en la lengua, al joven le preguntaron por las diferencias entre Nicole Neumann y su hermana, y no se calló nada.

"¿Qué le dirías a Nicole que, tiempo atrás, dijo que Jimena vendía su cuerpo, lo cosificaba?", le preguntaron en El Show del Espectáculo, el programa que conduce Ulises Jaitt. Si bien Federico mostró sorpresa ante la consulta, no tardó en responder filoso: "No sabía que había dicho eso. Ella también laburó siempre de su cuerpo, era modelo desde muy chiquita. Nicole se quedó caliente cuando no le dieron para conducir el programa de Vero Lozano y se lo dieron a mi hermana. Desde ahí le tira palitos... Igual no la sigo en Instagram, no sé si muestra mucho el culo... Cuando a uno le molesta algo es porque, generalmente, hace lo mismo o porque le gustaría hacer lo mismo".

Luego de escuchar el fragmento radial de Federico, Neumann le respondió punto por punto en Nosotros a la Mañana. "Vamos por parte. Primero, nunca la critiqué a Jimena. Siempre que hablé de ella dije que me parece una excelente artista y una potra. La única que vez que dije algo fue cuando se habló acá del conflicto este de que un presentador la había presentado como 'el culo' y yo lo único que dije fue, y lo sigo sosteniendo, que ella en algún punto cosifica su culo. Tiene un tema que se llama Qlo, habla de su culo en tercera persona, como si fuera una persona más. Está Jimena y su culo. Pero eso no está ni bien ni mal. Lo que yo decía es que no me parecía sorprendente que alguien la presente como 'culo', porque ella misma hace apología de su parte del cuerpo. Pero no está bien ni mal, cada uno hace publicada y plata con lo que le rinda. Me parece bárbaro", contestó la modelo top, con firmeza.

Luego, continuó: "Ella me parece una gran artista, una persona impresionante, que se reinventa. Me parece una resiliente en la vida y le admiro un montón de cosas. Yo hablé de un caso puntual y voy a seguir diciendo lo que me parece. Y por supuesto que mi herramienta de trabajo es mi cuerpo, pero yo nunca cosifiqué mi cuerpo, ni presento mi cuerpo a parte de mi persona".

Antes de cerrar la tajante respuesta al hermano de Barón, Nicole hizo alusión a su comentada desvinculación de Cortá por Lozano, la cual fue vinculada a supuestas internas con Jimena, quien condujo el ciclo durante las vacaciones de Vero Lozano y Nicole no habría querido ser su panelista. "Por último, hablando sobre lo de Vero Lozano, cuando a ella le tocó conducir yo estaba de vacaciones. Tenía el viaje planificado. Estaba en Tulum. Con lo cual, nunca hubiera estado la posibilidad de que yo conduzca nada porque yo no estaba en el país".