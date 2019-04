Nicolás Occhiato confesó que se separó de Flor Vigna: "Nos dimos un tiempo para ver qué nos pasa"

Los últimos posteos de Flor Vigna (24) en Instagram dejaron trascender que algo no andaba bien, y todo asía presumir una vez más atravesaba una crisis de pareja con Nicolás Occhiato (26). En una publicación realizada el lunes, la actriz de Una semana nada más posó sola y comentó: “Hora de soltar y agarrarme muy fuerte de mi misma”. Además, en Stories también compartió una selfie de su cara brotada y concluyó: “Decí lo que tengas que decir, que sino lo dice tu cuerpo”.

En este marco, un movilero de Los Ángeles de la Mañana fue a buscar al conductor de Tenemos Wifi a los estudios de NET TV, quien confirmó la crisis: “Eligiríamos no decir algo por un tema de que no estamos seguros de lo que está pasando. Pero sí, estamos en un impasse hace dos semanas. Estamos viendo qué nos pasa. No queremos decir que cortamos porque si decimos que nos separamos y la semana que viene volvemos, volvemos. ¿Entienden?”.

Con rostro apesadumbrado, el ex Combate afirmó: “Nos queremos muchísimo y nos dimos un tiempo para ver realmente qué nos pasa”. Con mucha caballerosidad y sinceridad, Occhiato se hizo cargo de la situación: “Son cosas de pareja, y si tiene que haber un responsable entre los dos por el momento que estamos pasando, soy yo por estar mucho tiempo con el trabajo y quizá descuidar la pareja de mi parte. La realidad es que esto es tan dificil porque nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. No hay una pelea de por medio, no sucedió algo puntual”.

“Estamos los dos muy raros, muy mal porque nos queremos mucho, el sentimiento está intacto. Flor es una mujer increíble. Es la mujer más increíble que conocí en mi vida y la sigo queriendo como el primer día”, halagó a Vigna. Ante la consulta de su a pesar de todo se había acabado el amor, Nico Occhiato reflexionó sobre su vínculo con Flor Vigna: “Es una pareja de cinco años y en este momento me toca a mí estar en un momento de mucho trabajo, con la cabeza en el trabajo y por momentos descuidé la relación. Por eso sentí eso. No sabemos qué va a pasar”.