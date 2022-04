Nicolás Maiques acusó a Alexander Canigga: "Está totalmente protegido en El Hotel de los Famosos"

Apenas una semana duró Nicolás Maiques en El Hotel de los Famosos, y fue suficiente para hacer una categórica denuncia contra Alexander Caniggia.

"Alex está totalmente protegido", aseguró Maiques en El Debate de El Hotel de los Famosos.

Indignado, el actor protestó contra el mellizo de Charlotte Caniggia: "Alex no limpia nada. Fue el peor staff, sin embargo, fui yo".

Más sobre este tema Alex Caniggia le puso un apodo en tono de burla a Nico Maiques, recién ingresado a El hotel de los famosos

NICOLÁS MAIQUES APUNTÓ CONTRA ALEXANDER CANIGGIA

Al momento de argumentar su bronca con Alexander Caniggia, Nicolás Maiques justificó sus quejas.

"Llegaba una hora tarde, iba sin remera, no limpiaba nada. No hacía nada. Después de tres o cuatro días de haber estado en el hotel sentenciaron al peor staff, y dije 'Alex'. No, Nicolás Maiques".