Nicolás Cabré, Jazmín Stuart y Eleonora Wexler, a fondo sobre Tu parte del trato: "Es una historia atrapante"

Los protagonistas de la nueva ficción de eltrece junto a TNT le contaron a Ciudad todo lo que hay que saber sobre el thriller.

Un trato con implicancias y consecuencias insospechadas unirá de una forma tremenda a Carlos, Patricia y María, los protagonistas de Tu parte del trato.

Nicolás Cabré, Jazmín Stuart y Eleonora Wexler son quienes le ponen el cuerpo a este thriller de ocho episodios producido por Polka, escrito por Guillermo Amoedo y dirigido por Jorge Nisco que llega este miércoles por la noche a la pantalla de eltrece a las 22:45 hs, se puede ver por TNT los martes a las 23 y estará disponible de manera completa en Flow desde el jueves 31.

Los actores le contaron a Ciudad cómo viven esta gran apuesta que cuenta la historia de Carlos, un empleado de una empresa financiera que conoce a una intrigante mujer llamada Patricia, quien le proponer hacer un pacto para librarse mutuamente de las personas que odian. Él elige a su jefe… y ella aparecerá años después para cobrar su parte del “trato”.

“Carlos es un tipo metido para adentro, un hacker, un genio, que se comunica bien a través de la computadora. Puede hacer lo que sea a través de una computadora pero no tiene vida social. Termina accediendo a algo que creyó que era una manera de decir y metido en un lío importante”, cuenta Nico sobre su personaje.

Jazmín, quien interpreta a la misteriosa Patricia, revela con entusiasmo parte de su historia: “Raras veces una como actriz recibe un personaje femenino con ese nivel de complejidad. Fue un proceso muy fascinante porque Patricia es un personaje súper tridimensional. Puede ser aterradora, monstruosa, al mismo tiempo muy frágil, vulnerable, graciosa y seductora. Su personalidad se va develando a lo largo de los capítulos hacia lo profundo del personaje y uno va entendiendo sus motivaciones y su historia. Entonces, era un viaje muy fascinante”.

Por su parte, a Wexler le toca ser María, de quien el personaje de Jazmín buscará vengarse: “Es una muy buena historia, atrapante y que te dan ganas de conocer a estos personajes. La trama te va enganchado. Por lo menos eso es lo que me pasaba a mí y yo creo que a la gente le va a a pasar lo mismo”.

Los tres actores coinciden en un mismo punto, que es clave en toda historia de suspenso: ninguno pudo parar de leer los guiones cuando les llegó la propuesta.

“Cuando recibí los guiones de los ocho episodios no podía parar de leerlos. Me quedé una noche entera leyendo, muy sorprendida y sintiéndome muy afortunada de que me ofrezcan un personaje como este”, cuenta Stuart.

Y Eleonora coincide: “Yo estaba en España filmando la serie La Valla cuando me llega la propuesta, pensaba volver al país y parar un poco. Pero me llegó el guión de los ocho capítulos, leí el primero y dije ‘¿y el segundo? ¿y el tercero?’. No podía parar. Hubo algo que me pareció atractivo, que tiene que ver con esta cosa del thriller, que te engaña por momentos, que te lleva por un lado y después te va cambiando el rumbo completamente”.

Ese misterio que marca la trama de Tu parte del trato atrapó a Cabré: “Es una linda historia que tiene un poco de todo y le pasa de todo a todos los personajes. Y es noble. Es un suspenso noble. No es que en el último capítulo aparecen dos personajes, que decís 'ah claro, pero no me los mostraste nunca'. Tiene una manera de ser contado que te va llevando para donde quiere”, asegura el actor sobre esta nueva apuesta.

Video y edición: Leandro Bevilacqua