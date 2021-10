Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña le hicieron un firme pedido a China Suárez: "Que vuelva lo antes posible para ver a sus hijos"

Andrea Taboada contó en LAM el firme pedido que Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña le habrían hecho a China Suárez, instalada hace un mes y medio en España por motivos laborales.

"Nico Cabré y Benjamín Vicuña hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para poder ver a sus hijos", dijo la panelista de Ángel de Brito, en pleno escándalo de la actriz con Wanda Nara por Mauro Icardi.

China Suárez se encuentra en Madrid junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, y sus exparejas le habrían pedido que regrese temporalmente a la Argentina porque extrañan a sus hijos.

A principios de octubre, Vicuña viajó a España para ver a sus pequeños y para cumplir con un compromiso laboral: Benjamín asistió a los Premios Platino.

En ese marco, Yanina Latorre contó que el actor chileno no solo se habría molestado con la China por algunos puntos de su descargo, tras ser acusada por Wanda de ser la tercera en discordia en su matrimonio, sino por un tema económico.

"Uno de los enojos fuertes de Benjamín es que ella se separó después de que él le compró la casa. Ahora hay que mejorarla y arreglarla. Hay que gastar un montón de guita. Ella se la pide a él, no la quiere poner. La China ¡es tremenda!", aseguró la "angelita".

LA CHINA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON WANDA NARA Y MAURO ICARDI

A pocos días de ser acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, China Suárez hizo un fuerte descargo en redes.

Uno de los puntos del comunicado de la actriz habría enojado a sus exparejas y padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose, y que no había conflictos. Siento en esta situación un deja vú infernal", expresó la China.