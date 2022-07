Nico Occhiato recaudó 300 mil pesos para ayudar a que una oyente pague sus deudas

Nico Occhiato, además de estar al frente de El último pasajero con Flor Vigna, conduce su programa radial Nadie dice nada.

En el último episodio, tanto él como los panelistas charlaron con una oyente que les contó que estaba muy angustiada.

¿El motivo? Se le acumuló una gran deuda en su facultad y ya no sabe cómo solventarla.

"Busco cualquier lugar, yo necesito trabajar, pagar la facultad. Aparte estoy con una deuda grande en la facultad... Ay voy a llorar", dijo Melanie, subrayando que necesitaba trabajo.

Y reveló que su deuda es de 80 mil pesos.

NICO OCCHIATO RECAUDÓ 300 MIL PESOS PARA SU OYENTE

En ese instante, dieron al aire un alias de una app para que le pudieran transferir dinero a Melanie y así colaborar con que pueda pagar su facultad.

"Hay 180 mil pesos, no lo puedo creer. Yo no quiero cargar a mi familia con mis problemas, por eso se me fue juntando. Ahora hay 300 lucas, qué locura", dijo esta persona, muy agradecida por la ayuda del conductor.

Conmovido por el gesto de la gente que lo sigue, Nico se despidió agradeciéndoles.

"Gracias a la gente que nos escucha, habla de una empatía y de un sentido de ponerse en el lugar del otro. Me enorgullece que nos siga esta gente, que nuestros oyentes sean así", cerró, muy cariñoso.