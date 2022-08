Nico Occhiato y Naza Di Serio estarían viviendo un romance: "Los vieron chapando fuerte"

Estefi Berardi dio detalles en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) del romance de Nico Occhiato y Naza Di Serio tras ser vistos juntos.

“No sé si estarán súper enamorados o enganchados pero se vienen viendo, chapando, van a comer a los mismos lugares por separado y después se van juntos”, contó la panelista.

Luego, continuó: “Primero los vieron cenando en un reconocido restaurante, pero fueron por separado cada uno con su grupo y después se fueron a Tequila, el boliche de al lado”.

"Un persona los vio chapando fuerte en Tequila, están saliendo, se están viendo". G-plus

“Yo veía esas coincidencias de que iban a comer a los mismos lugares y ella le comentaba en Instagram y él le respondía pero después salieron a desmentir”, comentó Estefi.

Al final, reveló: “Yo tengo una persona que los vio chapando fuerte en Tequila, están saliendo, se están viendo. No sé qué pasará, si se pondrán de novios o si la están pasando bien pero a ful”.

QUÉ HABÍA DICHO NAZA DI SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON NICO OCCHIATO

En una entrevista para Mitre Live, Naza Di Serio desmintió en diciembre del 2021 los rumores de romance con Nicolás Occhiato luego de que Juariu lo revelara en sus redes.

“¡No! Claramente, no. Me da bronca que no se le pueda comentar nada a nadie que ya se generan unas situaciones que no existen ni siquiera. No tengo ni el celular”, dijo la locutora.

"Yo no quiero decir con quién me acuesto, es innecesario que te conozcan por eso". G-plus

Al final, cerró indignada: “Que una persona lo filtre por mí y que invente una mentira no me gusta. Yo no quiero decir con quién me acuesto, es innecesario que te conozcan por eso”.